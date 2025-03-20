Агент Закарян ответил, имеет ли он отношение к переходу Софьи Титовой в Армению

Агент действующего чемпиона мира Ильи Малинина Ари Закарян ответил, имеет ли он отношение к переходу экс-российской фигуристки Софьи Титовой в сборную Армении.

— Теперь несколько вопросов про Армению. Почему, по-твоему, Софья Титова перешла в сборную Армении?

— Цель любого спортсмена – это побеждать и стать олимпийским чемпионом. А насчёт её перехода… Они захотели соревноваться — и у них появилась возможность представлять Армению. Софья в интервью говорила, что ей нравилось в Армении и что она часто туда ездит.

— Ты к этому переходу имел отношение?

– Нет, они сами решили, получили паспорт, заявили и перешли. Так как я вице-президент Федерации фигурного катания Армении, понятное дело, что я в курсе, что происходит, — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Напомним, Титова тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. О её переходе в сборную Армении стало известно в конце мая 2024 года, фигуристка получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Фигуристка выступила за новую сборную на юниорском чемпионате мира, где заняла 20-е место.