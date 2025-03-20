Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Агент Закарян ответил, имеет ли он отношение к переходу Софьи Титовой в Армению

Агент Закарян ответил, имеет ли он отношение к переходу Софьи Титовой в Армению
Аудио-версия:
Комментарии

Агент действующего чемпиона мира Ильи Малинина Ари Закарян ответил, имеет ли он отношение к переходу экс-российской фигуристки Софьи Титовой в сборную Армении.

— Теперь несколько вопросов про Армению. Почему, по-твоему, Софья Титова перешла в сборную Армении?
— Цель любого спортсмена – это побеждать и стать олимпийским чемпионом. А насчёт её перехода… Они захотели соревноваться — и у них появилась возможность представлять Армению. Софья в интервью говорила, что ей нравилось в Армении и что она часто туда ездит.

— Ты к этому переходу имел отношение?
– Нет, они сами решили, получили паспорт, заявили и перешли. Так как я вице-президент Федерации фигурного катания Армении, понятное дело, что я в курсе, что происходит, — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Напомним, Титова тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. О её переходе в сборную Армении стало известно в конце мая 2024 года, фигуристка получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Фигуристка выступила за новую сборную на юниорском чемпионате мира, где заняла 20-е место.

Материалы по теме
«В России федерация делает очень интересные шаги». Мнение Ари Закаряна о развитии спорта
Эксклюзив
«В России федерация делает очень интересные шаги». Мнение Ари Закаряна о развитии спорта
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android