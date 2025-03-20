Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят на «Русском вызове»

Серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят на турнире шоу-программ «Русский вызов», который состоится 22 марта в Санкт-Петербурге.

«Тарасова и Морозов на «Русском вызове» участия не примут», — приводит слова источника ТАСС.

В ноябре 2023 года двукратные серебряные призёры Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры. Российские спортсмены стали обладателями серебряных медалей на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане в командном турнире, а также выиграли серебро на Олимпийских играх — 2022 в Пекине в парном катании. Также на счету Тарасовой и Морозова две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира.