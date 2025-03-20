Татьяна Тарасова: я бы хотела, чтобы новая глава МОК повернулась лицом к русским

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу двукратной олимпийской чемпионки по плаванию 41-летней зимбабвийки Кирсти Ковентри на выборах главы Международного олимпийского комитета (МОК). Она стала первой в истории женщиной, возглавившей эту организацию.

«Я не знаю эту женщину. Тем более не знаю, что она будет делать и как работать. Я бы хотела, что новая глава МОК повернулась лицом к русским», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, с 2013 года главой МОК являлся немец Томас Бах. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок. Кирсти Ковентри приступит к исполнению своих обязанностей с 24 июня 2025 года.