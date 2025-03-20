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«Игрочишка Forever». Александр Галлямов опубликовал фотографию в футболке с Дзюбой

«Игрочишка Forever». Александр Галлямов опубликовал фотографию в футболке с Дзюбой
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Чемпион мира, Европы и России по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, опубликовал пост в своём телеграм-канале, выложив фотографию в футболке с изображением звёздного нападающего тольяттинского «Акрона» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.

На фото фигурист стоит возле зеркала и фотографирует своё отражение на смартфон.

«Дзюба Forever!» — написал Александр, при этом на самом фото прозрачным шрифтом видна надпись «Игрочишка Forever».

Фото: Телеграм-канал Александра Галлямова

Напомним, в товарищеском матче со сборной Гренады (5:0) Дзюба забил гол, ставший для него 31-м в составе российской национальной команды. Таким образом, Артём единолично оказался лучшим бомбардиром в её истории, опередив бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

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