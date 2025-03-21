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«У неё язык работает быстрее головы». Фигуристка Скопцова — о словах Загитовой про Гущину

«У неё язык работает быстрее головы». Фигуристка Скопцова — о словах Загитовой про Гущину
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Фигуристка Анастасия Скопцова высказалась о словах олимпийской чемпионки 2018 года в одиночном катании Алины Загитовой про прокат Ксении Гущиной, которая была в Красной команде Загитовой на Кубке Первого канала. Тогда Загитова назвала Ксению ленивой. Этот момент попал в эфир, но потом его вырезали.

«Если бы мой капитан мне так сказал, у нас потом в раздевалке были бы разборки. Я бы потом ещё разбиралась. У неё язык, скажем так, чуть быстрее её головы, её мыслей. Да, такое бывает. Но одно дело, когда между собой. А когда на камеру — можно обидеться. Но уже как было, так было. Я думаю, они потом это обсудили и там всё нормально», — приводит слова Скопцовой Sport24.

По итогу Кубка Первого канала команда Загитовой заняла второе место, уступив Синим, которыми руководила Анна Щербакова.

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