Глава ISU рассказал, как будут проверять российских фигуристов для олимпийского отбора

Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким рассказал, как будут проверять российских фигуристов для олимпийского отбора. По его словам, конкретного срока рассмотрения заявки пока нет.

«Сначала мы изучим, соответствуют ли они требованиям, а затем проверим через целенаправленные олимпийские антидопинговые программы. Тогда и узнаем. Крайний срок? У нас его нет, мы работаем над процессом отбора, после его окончания сообщим о результатах», — приводит слова Чэ Ёл Ким ТАСС.

Напомним, ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не стала публиковать списки кандидатов для участия в отборе к Олимпийским играм 2026 года. При этом ISU сообщал, что списки до них дошли, но разглашать их они пока тоже не планируют.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай).