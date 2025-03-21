Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Глава ISU рассказал, как будут проверять российских фигуристов для олимпийского отбора

Глава ISU рассказал, как будут проверять российских фигуристов для олимпийского отбора
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким рассказал, как будут проверять российских фигуристов для олимпийского отбора. По его словам, конкретного срока рассмотрения заявки пока нет.

«Сначала мы изучим, соответствуют ли они требованиям, а затем проверим через целенаправленные олимпийские антидопинговые программы. Тогда и узнаем. Крайний срок? У нас его нет, мы работаем над процессом отбора, после его окончания сообщим о результатах», — приводит слова Чэ Ёл Ким ТАСС.

Напомним, ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не стала публиковать списки кандидатов для участия в отборе к Олимпийским играм 2026 года. При этом ISU сообщал, что списки до них дошли, но разглашать их они пока тоже не планируют.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай).

Материалы по теме
Битвы Ягудина и Плющенко не будет, зато Трусова выступит в паре с мужем в Санкт-Петербурге
Битвы Ягудина и Плющенко не будет, зато Трусова выступит в паре с мужем в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android