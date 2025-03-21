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Тарасова: страшно, что они с нами сделали. Целое поколение российских спортсменов страдает

Тарасова: страшно, что они с нами сделали. Целое поколение российских спортсменов страдает
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о действиях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении россиян.

«То, что с нами сделали, — это страшно. Это страшно, что они с нами сделали. Целое поколение российских спортсменов страдает. Когда это закончится? Хотелось бы, чтобы как можно скорее», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Вчера, 20 марта, главой Международного олимпийского комитета (МОК) стала двукратная олимпийская чемпионка по плаванию 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри. Она стала первой в истории женщиной, возглавившей эту организацию.

Напомним, с 2013 года главой МОК являлся немец Томас Бах. На своём сроке он ввёл очень много ограничений касательно выступления россиян.

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