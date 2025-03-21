«Буду учить другие ультра-си». Фигуристка Андреева ответила, какой её любимый прыжок

14-летняя юниорка Елизавета Андреева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, назвала свой любимый прыжок в фигурном катании и рассказала, на каких фигуристок она ориентируется в спорте.

— Есть что-то ещё, что ты хотела бы прыгнуть? Может, какой-то прыжок, комбинацию из того, что ты ещё не исполняла?

— Пока что на данный момент вот соревнования окончены, буду учить другие ультра-си, совершенствоваться во всех сферах фигурного катания. Пока как таковой точной цели нет.

— Какой у тебя самый любимый прыжок?

— Из четверных?

— Вообще в принципе.

— У меня нет как такового любимого и нелюбимого прыжка, мне нравятся все одинаково. Какой-то чуть побольше, какой-то чуть поменьше, но плюс-минус они все одинаково.

— А у тебя есть какие-нибудь кумиры, на кого ты равняешься, может, по скольжению, по прыжкам?

— Девочки с Олимпиады из 2018 года, из 2022 года. Вообще, почти все девочки, которые умеют хорошо кататься, скользить.

— Ты прям за всем следила, всё смотрела?

— Да, конечно, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.