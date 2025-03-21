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«Буду учить другие ультра-си». Фигуристка Андреева ответила, какой её любимый прыжок

«Буду учить другие ультра-си». Фигуристка Андреева ответила, какой её любимый прыжок
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14-летняя юниорка Елизавета Андреева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, назвала свой любимый прыжок в фигурном катании и рассказала, на каких фигуристок она ориентируется в спорте.

— Есть что-то ещё, что ты хотела бы прыгнуть? Может, какой-то прыжок, комбинацию из того, что ты ещё не исполняла?
— Пока что на данный момент вот соревнования окончены, буду учить другие ультра-си, совершенствоваться во всех сферах фигурного катания. Пока как таковой точной цели нет.

— Какой у тебя самый любимый прыжок?
— Из четверных?

— Вообще в принципе.
— У меня нет как такового любимого и нелюбимого прыжка, мне нравятся все одинаково. Какой-то чуть побольше, какой-то чуть поменьше, но плюс-минус они все одинаково.

— А у тебя есть какие-нибудь кумиры, на кого ты равняешься, может, по скольжению, по прыжкам?
— Девочки с Олимпиады из 2018 года, из 2022 года. Вообще, почти все девочки, которые умеют хорошо кататься, скользить.

— Ты прям за всем следила, всё смотрела?
— Да, конечно, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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