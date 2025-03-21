Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Олег Татауров считает, что Дикиджи нужно пять четверных прыжков, чтобы быть лидером

Олег Татауров считает, что Дикиджи нужно пять четверных прыжков, чтобы быть лидером
Комментарии

Олег Татауров, тренирующий действующего чемпиона России Владислава Дикиджи, заявил, что его ученику нужно исполнять пять четверных прыжков в произвольной программе, чтобы оставаться в числе лидеров.

«Верю ли, что Влад уже в следующем сезоне исполнит четверной аксель в программе? Это всё будет по ходу подготовки понятно. Если соперничать и на что-то претендовать, надо рассчитывать минимум на пять четверных. Это моё мнение. Продолжит ли Влад тренировать четверной аксель в межсезонье? Сейчас немного другая задача — постановка программ», — приводит слова Татаурова ТАСС.

В нынешнем сезоне Дикиджи стал чемпионом России и занял третье место на финале Гран-при.

Материалы по теме
Видео
Владислав Дикиджи показал, как исполняет четверной аксель на льду Байкала
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android