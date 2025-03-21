Олег Татауров считает, что Дикиджи нужно пять четверных прыжков, чтобы быть лидером

Олег Татауров, тренирующий действующего чемпиона России Владислава Дикиджи, заявил, что его ученику нужно исполнять пять четверных прыжков в произвольной программе, чтобы оставаться в числе лидеров.

«Верю ли, что Влад уже в следующем сезоне исполнит четверной аксель в программе? Это всё будет по ходу подготовки понятно. Если соперничать и на что-то претендовать, надо рассчитывать минимум на пять четверных. Это моё мнение. Продолжит ли Влад тренировать четверной аксель в межсезонье? Сейчас немного другая задача — постановка программ», — приводит слова Татаурова ТАСС.

В нынешнем сезоне Дикиджи стал чемпионом России и занял третье место на финале Гран-при.