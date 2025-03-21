Фигуристка Андреева объяснила, почему хочет стать врачом в будущем

Российская фигуристка Елизавета Андреева рассказала, почему она заинтересовалась медициной и хочет стать врачом.

— Ты уже как-то говорила, что хочешь стать врачом. Как тебя вдохновило вот это вот, почему именно врачом?

— Просто тянет туда.

— В медицину?

— Да, в ту сферу. Прям интересует медицина, нравится.

— Почему тебя это заинтересовало? Может, фильмы или сериалы вдохновили?

— Нет, медицина меня заинтересовала в прошлом году. Не то чтобы прям медицина, а биология с химией. Начала ходить, стало интересно, особенно биология. В этом году у меня пошла анатомия. Я поняла, что мне это очень интересно. И вот так к этому выводу и пришла, что скоро ОГЭ, нужно выбрать предметы. Так и пришла к выводу, что меня больше тянет медицина, чем иные сферы, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.