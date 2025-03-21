Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Андреева объяснила, почему хочет стать врачом в будущем

Фигуристка Андреева объяснила, почему хочет стать врачом в будущем
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Елизавета Андреева рассказала, почему она заинтересовалась медициной и хочет стать врачом.

— Ты уже как-то говорила, что хочешь стать врачом. Как тебя вдохновило вот это вот, почему именно врачом?
— Просто тянет туда.

— В медицину?
— Да, в ту сферу. Прям интересует медицина, нравится.

— Почему тебя это заинтересовало? Может, фильмы или сериалы вдохновили?
— Нет, медицина меня заинтересовала в прошлом году. Не то чтобы прям медицина, а биология с химией. Начала ходить, стало интересно, особенно биология. В этом году у меня пошла анатомия. Я поняла, что мне это очень интересно. И вот так к этому выводу и пришла, что скоро ОГЭ, нужно выбрать предметы. Так и пришла к выводу, что меня больше тянет медицина, чем иные сферы, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«Ситуацию никогда не отпускаю». Интервью с юной звёздочкой Тутберидзе Елизаветой Андреевой
Эксклюзив
«Ситуацию никогда не отпускаю». Интервью с юной звёздочкой Тутберидзе Елизаветой Андреевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android