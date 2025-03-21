«Собака отдохнула лучше нас». Андреева рассказала о самом запоминающемся отпуске

14-летняя юниорка Елизавета Андреева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала о своём самом запоминающемся отпуске.

— А путешествовать любишь?

— Люблю, в жаркие страны люблю путешествовать.

— А где бывала уже в жарких странах? Что запомнилось?

— В Таиланде была, понравилось. Запомнилось, что это был первый отпуск с собакой, вместе летали первый раз. Летели 10 часов, она прям нервничала первый раз. Второй раз она уже свыклась, когда мы летели в Москву, и более спокойно к этому отнеслась, но там ей понравилось. Она бегала в море, потом из моря кувыркалась в песке, потом мы её отмыть не могли, а она была довольная, счастливая.

После песка она обязательно, когда мы приходили в отель, прыгала в бассейн и плавала в бассейне. Собака отдохнула лучше нас, а мы бегали за ней, пытаясь её не потерять, потому что она белая и маленькая, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.