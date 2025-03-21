Андреева — о настрое на соревнования: стараюсь думать, подходить с холодной головой

14-летняя юниорка Елизавета Андреева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала, как настраивается на соревнования.

— У тебя в финале Гран-при получился красивый камбэк, с 11-й строчки удалось подняться на четвёртую. Какие вообще эмоции, как себя чувствуешь, ощущаешь после этого?

— Ощущаю себя хорошо, рада, что получилась достаточно хорошо произвольная программа.

— Как-то настраивалась по-особенному или, может, в некотором роде отпустила ситуацию?

— Ситуацию никогда не отпускаю, всегда стараюсь думать, подходить с холодной головой. По настрою было всё как обычно.

— Я правильно понимаю, что у тебя характер бойца?

— Да, это так.

— Может, помнишь: когда-то Дима Алиев в финале Гран-при с 11-го места поднялся на второе.

— Возможно, видела, честно говоря, очень прям все соревнования взрослых спортсменов смотрю, поэтому уже немного сбилась, что, когда, где было, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.