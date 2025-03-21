Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Семененко не примет участия в «Русском вызове» — источник

Евгений Семененко не примет участия в «Русском вызове» — источник
Комментарии

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко не выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов», который состоится 22 марта в Санкт-Петербурге.

«Евгений Семененко не выступит на турнире «Русский вызов», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее некоторые источники передавали о снятии с турнира серебряных призёров Олимпийских игр в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Их заменят Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Среди неожиданностей будущего турнира: серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова оказалась заявленной в парный разряд турнира шоу-программ «Русский вызов», где выступит вместе со своим мужем, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым.

Материалы по теме
Александра Трусова выступит в паре с Макаром Игнатовым на «Русском вызове»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android