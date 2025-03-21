Евгений Семененко не примет участия в «Русском вызове» — источник

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко не выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов», который состоится 22 марта в Санкт-Петербурге.

«Евгений Семененко не выступит на турнире «Русский вызов», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее некоторые источники передавали о снятии с турнира серебряных призёров Олимпийских игр в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Их заменят Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Среди неожиданностей будущего турнира: серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова оказалась заявленной в парный разряд турнира шоу-программ «Русский вызов», где выступит вместе со своим мужем, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым.