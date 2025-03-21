Стал известен порядок выхода участников на турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт завтра, 22 марта, в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Первое отделение:
1. Ксения Синицына
2. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано
3. Егор Мурашов
4. Софья Муравьева
5. Даниил Самсонов
6. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
7. Алина Горбачева
8. Матвей Ветлугин
9. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
10. Роман Савосин
11. Анна Щербакова — Егор Гончаров
12. Глеб Лутфуллин
13. Анна Фролова
Второе отделение:
14. Петр Гуменник
15. Александра Трусова — Макар Игнатов
16. Анна Щербакова
17. Василиса Кагановская — Максим Некрасов
18. Михаил Коляда
19. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
20. Елизавета Туктамышева
21. Александра Степанова — Иван Букин
22. Марк Кондратюк
23. Татьяна Волосожар — Максим Траньков
24. Аделина Сотникова
25. Виктория Синицина — Никита Кацалапов
26. Дмитрий Алиев
Турнир пройдёт уже завтра 22 марта, начало в 16:30, трансляция будет на сайте Первого канала 1tv.ru.