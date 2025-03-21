Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стал известен порядок выхода участников на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Стал известен порядок выхода участников на турнире шоу-программ «Русский вызов»
Аудио-версия:
Комментарии

Стал известен порядок выхода участников на турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт завтра, 22 марта, в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Первое отделение:

1. Ксения Синицына
2. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано
3. Егор Мурашов
4. Софья Муравьева
5. Даниил Самсонов
6. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
7. Алина Горбачева
8. Матвей Ветлугин
9. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
10. Роман Савосин
11. Анна Щербакова — Егор Гончаров
12. Глеб Лутфуллин
13. Анна Фролова

Второе отделение:

14. Петр Гуменник
15. Александра Трусова — Макар Игнатов
16. Анна Щербакова
17. Василиса Кагановская — Максим Некрасов
18. Михаил Коляда
19. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
20. Елизавета Туктамышева
21. Александра Степанова — Иван Букин
22. Марк Кондратюк
23. Татьяна Волосожар — Максим Траньков
24. Аделина Сотникова
25. Виктория Синицина — Никита Кацалапов
26. Дмитрий Алиев
Турнир пройдёт уже завтра 22 марта, начало в 16:30, трансляция будет на сайте Первого канала 1tv.ru.

Материалы по теме
Евгений Семененко не примет участия в «Русском вызове» — источник
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android