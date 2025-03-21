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Стал известен порядок выхода участников на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Стал известен порядок выхода участников на турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт завтра, 22 марта, в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Первое отделение:

1. Ксения Синицына

2. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано

3. Егор Мурашов

4. Софья Муравьева

5. Даниил Самсонов

6. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

7. Алина Горбачева

8. Матвей Ветлугин

9. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

10. Роман Савосин

11. Анна Щербакова — Егор Гончаров

12. Глеб Лутфуллин

13. Анна Фролова

Второе отделение:

14. Петр Гуменник

15. Александра Трусова — Макар Игнатов

16. Анна Щербакова

17. Василиса Кагановская — Максим Некрасов

18. Михаил Коляда

19. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

20. Елизавета Туктамышева

21. Александра Степанова — Иван Букин

22. Марк Кондратюк

23. Татьяна Волосожар — Максим Траньков

24. Аделина Сотникова

25. Виктория Синицина — Никита Кацалапов

26. Дмитрий Алиев

Турнир пройдёт уже завтра 22 марта, начало в 16:30, трансляция будет на сайте Первого канала 1tv.ru.