Турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2025: где смотреть трансляцию соревнований

Соревнования по шоу-программам по фигурному катанию «Русский вызов» — 2025 состоится в субботу, 22 марта. Начало запланировано на 16.30 по московскому времени. Турнир пройдёт на ледовой арене «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Трансляцию соревнований в прямом эфире будут вести на сайте 1tv.ru (с 16.30 мск). В эфире Первого канала турнир покажут с 17.00 мск (при этом в трансляции будет перерыв с 18.00 по 18.20 на выпуск новостей). Также «Русский вызов» — 2025 будут показывать на онлайн-платформе RUTUBE.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн-трансляцию турнира по шоу-программам «Русский вызов». Основная информация о соревновании доступна в нашем материале.