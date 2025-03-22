Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2025: где смотреть трансляцию соревнований

Турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2025: где смотреть трансляцию соревнований
Турнир «Русский вызов».
Комментарии

Соревнования по шоу-программам по фигурному катанию «Русский вызов» — 2025 состоится в субботу, 22 марта. Начало запланировано на 16.30 по московскому времени. Турнир пройдёт на ледовой арене «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Трансляцию соревнований в прямом эфире будут вести на сайте 1tv.ru (с 16.30 мск). В эфире Первого канала турнир покажут с 17.00 мск (при этом в трансляции будет перерыв с 18.00 по 18.20 на выпуск новостей). Также «Русский вызов» — 2025 будут показывать на онлайн-платформе RUTUBE.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн-трансляцию турнира по шоу-программам «Русский вызов». Основная информация о соревновании доступна в нашем материале.

Материалы по теме
Щербакова, Трусова и другие на «Русском вызове»: в 2025 году будет новый чемпион! LIVE
Live
Щербакова, Трусова и другие на «Русском вызове»: в 2025 году будет новый чемпион! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android