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Турнир по шоу-программам «Русский вызов» — 2025, фигурное катание: список участников

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» — 2025, фигурное катание: список участников
Анна Щербакова.
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Турнир по шоу-программам «Русский вызов» — 2025 пройдёт в Санкт-Петербурге на ледовой арене «Юбилейный» в субботу, 22 марта. Начало — в 16.30 по московскому времени. В соревнованиях примут участие фигуристы из четырёх дисциплин: это мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Алексей Ягудин дважды становился чемпионом турнира шоу-программ «Русский вызов». По новым правилам олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити не сможет принять участие.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн-трансляцию турнира по шоу-программам «Русский вызов». Основная информация о соревновании доступна в нашем материале.

Участники турнира по шоу-программам «Русский вызов» 2025

Первое отделение:

1. Ксения Синицына.
2. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.
3. Егор Мурашов.
4. Софья Муравьёва.
5. Даниил Самсонов.
6. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.
7. Алина Горбачёва.
8. Матвей Ветлугин.
9. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук.
10. Роман Савосин.
11. Анна Щербакова — Егор Гончаров.
12. Глеб Лутфуллин.
13. Анна Фролова.

Второе отделение:

14. Пётр Гуменник.
15. Александра Трусова — Макар Игнатов.
16. Анна Щербакова.
17. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.
18. Михаил Коляда.
19. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
20. Елизавета Туктамышева.
21. Александра Степанова — Иван Букин.
22. Марк Кондратюк.
23. Татьяна Волосожар — Максим Траньков.
24. Аделина Сотникова.
25. Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
26. Дмитрий Алиев.

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