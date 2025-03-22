Турнир по шоу-программам «Русский вызов» — 2025, фигурное катание: список участников

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» — 2025 пройдёт в Санкт-Петербурге на ледовой арене «Юбилейный» в субботу, 22 марта. Начало — в 16.30 по московскому времени. В соревнованиях примут участие фигуристы из четырёх дисциплин: это мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Алексей Ягудин дважды становился чемпионом турнира шоу-программ «Русский вызов». По новым правилам олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити не сможет принять участие.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн-трансляцию турнира по шоу-программам «Русский вызов». Основная информация о соревновании доступна в нашем материале.

Участники турнира по шоу-программам «Русский вызов» 2025

Первое отделение:

1. Ксения Синицына.

2. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.

3. Егор Мурашов.

4. Софья Муравьёва.

5. Даниил Самсонов.

6. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.

7. Алина Горбачёва.

8. Матвей Ветлугин.

9. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук.

10. Роман Савосин.

11. Анна Щербакова — Егор Гончаров.

12. Глеб Лутфуллин.

13. Анна Фролова.

Второе отделение:

14. Пётр Гуменник.

15. Александра Трусова — Макар Игнатов.

16. Анна Щербакова.

17. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.

18. Михаил Коляда.

19. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

20. Елизавета Туктамышева.

21. Александра Степанова — Иван Букин.

22. Марк Кондратюк.

23. Татьяна Волосожар — Максим Траньков.

24. Аделина Сотникова.

25. Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

26. Дмитрий Алиев.