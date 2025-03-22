Турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2025: прямая онлайн-трансляция

Турнир по шоу-программам среди фигуристов «Русский вызов» — 2025 состоится в субботу, 22 марта, на ледовой арене «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн-трансляцию турнира по шоу-программам «Русский вызов». Основная информация о соревновании доступна в нашем материале.

Посмотреть выступления фигуристов вы сможете на сайте Первого канала или на RUTUBE, а также по ТВ (трансляция с 17:00 с перерывом на вечерний выпуск новостей).

В этом году состоится третий розыгрыш турнира шоу-программ «Русский вызов». Алексей Ягудин дважды становился чемпионом соревнований. По новым правилам олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити не сможет принять участия.