Евгения Медведева выступила с номером, посвящённым году трагедии в «Крокус Сити Холле»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в рамках турнира шоу-программ выступила с показательным номером, посвящённым году с момента трагедии в «Крокус Сити Холле». Отметим, что фигуристка не является участницей «Русского вызова», который сегодня проходит в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, и выступала вне конкурса.

В соревнованиях примут участие фигуристы из четырёх дисциплин: это мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Алексей Ягудин дважды становился чемпионом турнира шоу-программ «Русский вызов». По новым правилам олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити не сможет принять участия. Он является ведущим соревнований.