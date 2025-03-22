Евгения Медведева стала членом жюри турнира шоу-программ «Русский вызов»

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала членом жюри турнира по шоу-программам «Русский вызов» — 2025, который сегодня, 22 марта, проходит в Санкт-Петербурге на ледовой арене «Юбилейный».

Помимо Медведевой, в жюри входят бывшие фигуристы Татьяна Навка, Антон Сихарулидзе, Елена Чайковская, актёр Сергей Бурунов, балерина Светлана Захарова, гимнастка Евгения Канаева, художественный руководитель собственного театра и балетмейстер Борис Эйфман.

В соревнованиях примут участие фигуристы из четырёх дисциплин: это мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Алексей Ягудин дважды становился чемпионом турнира шоу-программ «Русский вызов». По новым правилам олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити не сможет принять участия. Он является ведущим соревнований.