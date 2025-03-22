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Александра Трусова объявила о своей беременности

Александра Трусова объявила о своей беременности
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) со своим мужем Макаром на турнире по шоу-программам среди фигуристов «Русский вызов» — 2025 объявили о беременности фигуристки.

Фото: Скриншот из трансляции

«Пол? Конечно, тайна. У нас будет УЗИ», — ответила Игнатова на вопрос Алексея Ягудина.

В конце выступления на «Русском вызове» под песню «Холодно не будет» Игнатова расстегнула пиджак, объявив о беременности. На экране также появилось видео УЗИ фигуристки.

Напомним, Александра вышла замуж за серебряного призёра чемпионата России — 2021 фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Слухи о беременности Трусовой появились в январе текущего года.

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