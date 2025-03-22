«Новый этап в жизни». Игнатова поделилась семейным видео после объявления о беременности

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) и её муж Макар в социальных сетях поделились видео, где показали округлившийся живот фигуристки.

«Новый этап в жизни», — подписали видео фигуристы.

Игнатовы объявили о радостном событии на турнире по шоу-программам среди фигуристов «Русский вызов» — 2025, объявили о беременности фигуристки. В конце выступления под песню «Холодно не будет» Александра расстегнула пиджак, объявив о беременности. На экране также появилось видео УЗИ. Пол будущего ребёнка супруги оставили в тайне.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. Слухи о беременности девушки появились в январе текущего года.