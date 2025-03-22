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Марк Кондратюк стал победителем турнира по шоу-программам «Русский вызов»

Марк Кондратюк стал победителем турнира по шоу-программам «Русский вызов»
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Чемпион Европы 2022 года российский фигурист Марк Кондратюк стал победителем турнира по шоу-программам «Русский вызов» — 2025, который проходит в Санкт-Петербурге на ледовой арене «Юбилейный». Он получил от судей 29,38 балла.

Вторым стал Дмитрий Алиев с результатом 29,24. Тройку сильнейших замкнула Елизавета Туктамышева (28,27).

Фигурное катание. Турнир шоу-программ «Русский вызов». Итоговое положение (частично):

  1. Марк Кондратюк — 29,38 балла.
  2. Дмитрий Алиев — 29,24.
  3. Елизавета Туктамышева — 28,27.
  4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 27,98.
  5. Татьяна Волосожар/ Максим Траньков – 27,75.
  6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 26,92.
  7. Анна Щербакова – 26,79.
  8. Александра Степанова/Иван Букин –26,82.
  9. Пётр Гуменник – 26,61.
  10. Михаил Коляда – 26,49.
  11. Матвей Ветлугин – 26,18.
  12. Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 25,91.
  13. Аделина Сотникова – 25,87.
  14. Софья Муравьёва – 25,63.
  15. Александра Трусова/Макар Игнатов – 24,89.
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