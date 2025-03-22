Марк Кондратюк стал победителем турнира по шоу-программам «Русский вызов»
Чемпион Европы 2022 года российский фигурист Марк Кондратюк стал победителем турнира по шоу-программам «Русский вызов» — 2025, который проходит в Санкт-Петербурге на ледовой арене «Юбилейный». Он получил от судей 29,38 балла.
Вторым стал Дмитрий Алиев с результатом 29,24. Тройку сильнейших замкнула Елизавета Туктамышева (28,27).
Фигурное катание. Турнир шоу-программ «Русский вызов». Итоговое положение (частично):
- Марк Кондратюк — 29,38 балла.
- Дмитрий Алиев — 29,24.
- Елизавета Туктамышева — 28,27.
- Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 27,98.
- Татьяна Волосожар/ Максим Траньков – 27,75.
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 26,92.
- Анна Щербакова – 26,79.
- Александра Степанова/Иван Букин –26,82.
- Пётр Гуменник – 26,61.
- Михаил Коляда – 26,49.
- Матвей Ветлугин – 26,18.
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 25,91.
- Аделина Сотникова – 25,87.
- Софья Муравьёва – 25,63.
- Александра Трусова/Макар Игнатов – 24,89.
Материалы по теме
Комментарии