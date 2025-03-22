Чемпион Европы 2022 года российский фигурист Марк Кондратюк стал победителем турнира по шоу-программам «Русский вызов» — 2025, который проходит в Санкт-Петербурге на ледовой арене «Юбилейный». Он получил от судей 29,38 балла.

Вторым стал Дмитрий Алиев с результатом 29,24. Тройку сильнейших замкнула Елизавета Туктамышева (28,27).

Фигурное катание. Турнир шоу-программ «Русский вызов». Итоговое положение (частично):