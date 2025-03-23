Рудковская — о Трусовой: Саша может всё. Будем ждать её возвращения на лёд в статусе мамы

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, отреагировала на новость о том, что серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) и её муж Макар Игнатов ожидают ребёнка.

«Поздравляю ребят, красиво рассказали свою историю любви и уже ответили всем на все вопросы, в том числе и почему Саша не прыгала. Сможет ли Александра вернуться на прежний уровень после рождения ребенка? Саша может всё, вопрос только в её желании и мотивации. Более чем уверена, что в форму Саша придёт быстро, тем более она у нас заявлена на все наши новогодние шоу. Будем ждать её красивого возвращения на лёд не только в качестве спортсменки, но и в качестве мамы», — приводит слова Рудковской «Матч ТВ».

Напомним, Саша и Макар объявили о том, что ждут ребёнка, на турнире шоу-программ «Русский вызов». В конце выступления под песню «Холодно не будет» Игнатова показала округлившийся живот, а на экране появилось видео УЗИ фигуристки.