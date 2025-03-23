Вайцеховская — о «Русском вызове»: не было ни новых поддержек, ни вращений, ни элементов

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный журналист Елена Вайцеховская высказалась о турнире по шоу-программам «Русский вызов» — 2025, который ранее прошёл в Санкт-Петербурге на ледовой арене «Юбилейный».

«Понимаю, что программы под «РВ» лепились «на коленке» и в последний момент (хотя за такие призовые можно было бы отнестись к процессу более ответственно), но факт: в 26 программах мы не увидели ни одной новой поддержки, ни одного интересного вращения, ни одного оригинального технического элемента. Понятно, что такое, скорее всего, не оценила бы высокохудожественная четвёрка жюри, но сама тенденция сильно меня расстраивает», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Напомним, победителем «Русского вызова» стал чемпион Европы 2022 года российский фигурист Марк Кондратюк. Он получил от судей 29,38 балла. Вторым стал Дмитрий Алиев с результатом 29,24. Тройку сильнейших замкнула Елизавета Туктамышева (28,27).