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Тарасова: в России есть фигуристы, способные выполнить похожий контент, как у Малинина

Тарасова: в России есть фигуристы, способные выполнить похожий контент, как у Малинина
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала желание действующего чемпиона мира Ильи Малинина прыгнуть семь четверных прыжков на предстоящем чемпионате мира в Бостоне.

«Если говорит это, значит, будет пытаться. Это огромный риск. Но он выдающийся мальчик, который запомнится в мировом фигурном катании из-за того, что делал такие вещи», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Также российский специалист заявила, что приблизительно через год российские фигуристы смогут выполнять такой же контент: «Я бы не называла фамилии, кто может приблизиться к такому же количеству четверных, но есть у нас пара мальчиков, которые могли бы выполнить приблизительно через год похожий контент».

Чемпионат мира — 2025 пройдёт в Бостоне (США) с 25 по 30 марта. В прошлом году Малинин исполнил шесть четверных прыжков в произвольной программе, включая четверной аксель.

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