Экс-фигуристка Попова назвала номер Трусовой и Игнатова рискованным для здоровья малыша

Бывшая российская фигуристка, а ныне тренер Бетина Попова назвала рискованным номер серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (Трусовой) и её мужа Макара Игнатова на турнире по шоу-программам «Русский вызов» — 2025, который ранее прошёл в Санкт-Петербурге на ледовой арене «Юбилейный».

«В целом событие получилось таким неоднозначным. Вроде бы темой турнира было заявлено «хорошее настроение», но не во всех номерах оно, к сожалению, прослеживалось. Как раз номер Саши с Макаром был совершенно замечательным, очень милым и трогательным. Спасибо ребятам, что они вообще вышли на лёд. Немножко рисковали своим здоровьем, но это было очень красиво и трогательно», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».

Напомним, семья Игнатовых объявила о том, что ждёт ребёнка, на «Русском вызове». В конце выступления под песню «Холодно не будет» Игнатова показала округлившийся живот, а на экране появилось видео УЗИ фигуристки.