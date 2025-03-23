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Дюамель: уже поздно пересматривать правила допуска российских спортсменов к ОИ-2026

Дюамель: уже поздно пересматривать правила допуска российских спортсменов к ОИ-2026
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель высказалась о возможном допуске российских фигуристов на других условиях к Олимпийским играм 2026 года в связи с приходом на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Ранее она заявила, что выступает против отстранения стран от участия в ОИ из-за конфликтов.

«На самом деле я не знаю эту женщину. Я никогда не слышала о Ковентри до этого. Думаю, что правила для российских спортсменов останутся в силе до Олимпийских игр 2026 года. Я считаю, что сейчас уже слишком поздно что-либо менять в этом вопросе», — приводит слова Дюамель «ВсеПроСпорт».

На данный момент российские фигуристы допущены к квалификационному турниру к Олимпийским играм — 2026, которые пройдут в Милане. Россия имеет по одной квоте в каждом виде.

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