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Туктамышева — о Трусовой на «Русском вызове»: я предполагала, что будет какой-то сюрприз

Туктамышева — о Трусовой на «Русском вызове»: я предполагала, что будет какой-то сюрприз
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева отреагировала на новость о том, что серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) и её муж Макар Игнатов ожидают ребёнка. Александра и Макар объявили об этом на турнире шоу-программ «Русский вызов». В конце выступления под песню «Холодно не будет» Игнатова показала округлившийся живот, а на экране появилось видео УЗИ фигуристки.

– Трусова и Игнатов сообщили, что ждут ребёнка. Знали об этом?
– Я предполагала, что будет какой‑то сюрприз. Он был хорошим. Да, я их поздравила. Мы общаемся. Я очень счастлива за них, – приводит слова Туктамышевой «Матч ТВ».

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