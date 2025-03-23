Тарасова: будет ли мир помнить Загитову? Нет, конечно. Она один раз выиграла Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что в честь олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой на Аллее славы курорта «Роза Хутор» в Сочи открыли медаль.

— Конечно, я за открытие этой таблички. Но я всегда за справедливость. Было бы понятно, если Алина Загитова стала чемпионкой в Сочи, а там была Аделина Сотникова. У нас много выдающихся олимпийских чемпионов, которые украшали своими результатами нашу спортивную жизнь. Есть такие, которых будет помнить весь мир столетиями, но ничего им не надо открывать. Их и так будут помнить, потому что они потрясли наше понимание о фигурном катании. Но я всё равно рада за Алинку.

— Будет ли весь мир помнить Загитову?

— Что там, она один раз выиграла Олимпийские игры. Думаю, профессионалы будут помнить Загитову, а мировое сообщество вряд ли. Катарину Витт будут помнить, потому что она много лет выигрывала медали. Но Загитова всё равно олимпийская чемпионка, — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).