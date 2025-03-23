В честь Алины Загитовой открылась медаль на Аллее славы на «Роза Хутор»

На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошло торжественное открытие медали олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой. Спортсменка лично принимала участие в мероприятии.

Медаль открыли на Аллее славы — на набережной реки Мзымты, где на данный момент уже установлено 27 персональных медалей выдающихся российских и советских спортсменов с их изображениями, именами и титулами.

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила карьеру в 2019 году.