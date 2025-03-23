Александра Трусова выложила пост, посвящённый объявлению о своей беременности

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выложила в социальных сетях пост, посвящённый своему выступлению на турнире по шоу-программам «Русский вызов» — 2025, который ранее прошёл в Санкт-Петербурге на ледовой арене «Юбилейный».

«Этот турнир для нас был особенным! Мы поделились с Вами нашим счастьем! Хотим сказать Большое Спасибо Первому каналу за то, что нам разрешили раскрыть беременность именно на турнире «Русский вызов»! Спасибо большое Ирине Жук за постановку этого прекрасного номера🫶🏻 Нам очень приятно было с Вами работать! И, конечно, огромная благодарность всем людям за поддержку и все пожелания! Мы с Макаром всё читаем и нам очень приятно. Меня на шоу Вы, к сожалению, не увидите до ноября!) А Макар будет радовать Вас весь апрель в туре Яны Рудковской и Евгения Плющенко «Сказки Плющенко», — написала Трусова в социальных сетях.

Напомним, семья Игнатовых объявила о том, что ждёт ребёнка, на «Русском вызове». В конце выступления под песню «Холодно не будет» Игнатова показала округлившийся живот, а на экране появилось видео УЗИ фигуристки.