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Евгений Плющенко выделил топ-3 номера на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Евгений Плющенко выделил топ-3 номера на турнире шоу-программ «Русский вызов»
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выделил топ-3 номера на турнире по шоу-программам «Русский вызов» — 2025, который ранее прошёл в Санкт-Петербурге на ледовой арене «Юбилейный».

«Посмотрел третий сезон «Русского вызова». Мысли такие, что если формат всё-таки развлекательный, то мой топ-3 такой: 1) Марк Кондратюк и его дирижёр, 2) Мура (Софья Муравьёва. — Прим. «Чемпионата») и её Алиса, 3) Пётр Гуменник и его робот. Если всё-таки формат неважен, то расклад принципиально другой, топ-3: 1) Дима Алиев, 2) Марк Кондратюк, 3) Мура/Аня Щербакова.

В целом много номеров влюбленных пар заслуживают за их любовь и красоту катания спецпризов! Спецприз однозначно — «Чебурашка» Даниила Самсонова! Попробуй прыгни в таком костюме и откатай весь номер!» — написал Плющенко на своей личной странице в социальных сетях.

Напомним, победителем «Русского вызова» стал чемпион Европы 2022 года российский фигурист Марк Кондратюк. Он получил от судей 29,38 балла. Вторым стал Дмитрий Алиев с результатом 29,24. Тройку сильнейших замкнула Елизавета Туктамышева (28,27).

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