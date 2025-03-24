«Рада, что теперь не надо ничего скрывать». Александра Трусова — о беременности

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) и её муж Макар Игнатов рассказали о номере на турнире по шоу-программам «Русский вызов» — 2025, где объявили о том, что ждут ребёнка.

Александра: Я всегда хотела рассказать про свою беременность, чтобы не было лишних разговоров. И так совпало, что «Русский вызов» проходил в удобные для этого сроки. Тогда и появилась такая идея. Благодарна Первому каналу, что они пошли навстречу, согласились.

Риск? Конечно, было немного страшно, потому что падать мне совсем нельзя, потому и кататься было волнительно.

Макар: Мне сложно описать свои эмоции во время проката. Главное для меня было Сашу не уронить.

Александра: Я уже не могу выполнять какие-то элементы, поэтому многое пришлось взять на себя Макару, и он справился! Мы впервые вышли на лёд в паре, и надо было это отразить. Помогла тема турнира – хорошее настроение. Мы подумали, что какой-нибудь парный элемент можно весело обыграть, что мы и сделали, когда якобы зашли на выброс, но я остановилась в последний момент…

Макар: На репетициях перед турниром мы не показывали всё, что будет в номере. Старались сохранить свой секрет, хотя, конечно, многие уже это знали.

Александра: На турнире всё получилось хорошо, трогательно. И я рада, что теперь ничего не надо скрывать. Наконец смогу ходить в обтягивающей одежде, — приводит слова Игнатовых официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.