«На ранчо пришёл в полный восторг!» Горелкин — о съёмке ролика для «Русского вызова»

Российский фигурист Даниил Горелкин, выступающий с Софьей Леонтьевой, рассказал о съёмке ролика для турнира «Русский вызов».

«Мы снимали его на ранчо «Сальвадор». Ирина Владимировна занимается конным спортом, безумно обожает лошадей, и у меня тоже есть такая тайная любовь. Когда зародилась эта идея, наши тренеры рассказали нам, что они хотят, и зашёл разговор про съёмки ролика. Мне кажется, у меня глаза в тот момент засветили ярче небес, очень обрадовался. Когда приехал на ранчо, пришёл в полный восторг! (Улыбается.) Не впервые катался на лошади, есть какие-то базовые навыки», — сказал Горелкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.