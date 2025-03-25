Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«На ранчо пришёл в полный восторг!» Горелкин — о съёмке ролика для «Русского вызова»

«На ранчо пришёл в полный восторг!» Горелкин — о съёмке ролика для «Русского вызова»
Комментарии

Российский фигурист Даниил Горелкин, выступающий с Софьей Леонтьевой, рассказал о съёмке ролика для турнира «Русский вызов».

«Мы снимали его на ранчо «Сальвадор». Ирина Владимировна занимается конным спортом, безумно обожает лошадей, и у меня тоже есть такая тайная любовь. Когда зародилась эта идея, наши тренеры рассказали нам, что они хотят, и зашёл разговор про съёмки ролика. Мне кажется, у меня глаза в тот момент засветили ярче небес, очень обрадовался. Когда приехал на ранчо, пришёл в полный восторг! (Улыбается.) Не впервые катался на лошади, есть какие-то базовые навыки», — сказал Горелкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
Кондратюк пришёл на смену Ягудину? Выбираем лучший номер «Русского вызова»!
Рейтинг
Кондратюк пришёл на смену Ягудину? Выбираем лучший номер «Русского вызова»!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android