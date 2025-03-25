Леонтьева и Горелкин рассказали о работе с Гришаевой над номером для «Русского вызова»

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали о работе с актрисой Нонной Гришаевой над номером для турнира «Русский вызов».

— Откуда пришла идея этого номера и как проходила постановка?

Софья. Ирина Владимировна и Александр Васильевич очень долго искали музыку и думали насчёт идеи. В конечном итоге они нам предложили взять известную композицию Besame Mucho, переделанную на русский лад. Мы решили показать историю, как к Екатерине Второй приезжает поручик Горелкин.

Даниил. Очень много по тонкостям постановки и по актёрскому мастерству нам помогали Нонна Гришаева и Александр Нестеров.

Софья. Нонна и Александр приезжали на каток и работали с нами. Спасибо им огромное!

Даниил. Работали мы вчетвером — вместе с Миланой Кузьминой и Димой Студеникиным, которые помогали нам в этом номере. Большой акцент делали именно на актёрском мастерстве, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.