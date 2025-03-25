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Ученица Плющенко Жилина планирует сменить спортивное гражданство — источник

Ученица Плющенко Жилина планирует сменить спортивное гражданство — источник
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Российская фигуристка Вероника Жилина планирует сменить спортивное гражданство и в будущем представлять сборную Азербайджана. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации агентства, фигуристка провела предварительные переговоры с представителями азербайджанской федерации, но в самой организации заявили, что такой информации к ним не поступало. Отмечается, что на этом этапе договорённости носят кулуарный характер и не оформлены.

16-летняя Жилина тренируется под руководством Евгения Плющенко. Из-за травмы она пропустила соревнования в сезоне-2023/2024. Ранее она выигрывала финал Гран-при среди юниоров и становилась вице-чемпионкой юниорского первенства России.

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