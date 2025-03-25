Комментатор Журанков: всей команде Алины Горбачёвой за этот сезон надо ставить 10/10

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили сезон российской фигуристки Алины Горбачёвой.

Журанков: В целом я хочу сказать, что всей команде Алины за этот сезон с точки зрения продуманности всех её костюмов, всех её образов, чёткости — им за этот сезон надо ставить 10 по 10-балльной системе. Всё продумано было и на «Русском вызове» тоже. Сейчас пересмотрел ещё Кубок Первого канала. Как она там откатала короткую!

Боброва: Вопрос в лоб, если она запасным номером на Олимпийские игры поедет, оставлять ей короткую на следующий сезон?

Журанков: Да.

Горбачёва — бронзовый призёр чемпионата России 2025 года.