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Боброва — о номере Ветлугина на «Русском вызове»: пошли по выигрышному пути

Боброва — о номере Ветлугина на «Русском вызове»: пошли по выигрышному пути
Матвей Ветлугин.
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Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили номер российского фигуриста Матвея Ветлугина на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

Журанков: Браво. Идея — 9, исполнение — 10.

Боброва: Давайте скажем честно, идея тоже не нова…

Журанков: Не нова, но исполнение — 10.

Боброва: В первом «Русском вызове» за лучом тоже Лёша (Ягудин. — Прим. «Чемпионата») ходил, у него показательный был такой же. Так что здесь просто пошли по такому пути, который всегда выигрышный в показательных номерах. И они решили ничего не придумывать с переодеванием костюмов и так далее.

Я видела, что многие ждали от Ветлугина чего-то большего. Надеялись, что он удивит, как на первом «Русском вызове», когда он переодевался. Но здесь была вот эта лёгкость, беспечная харизма… Это настолько в нём, он не придумывал, а просто проживал. Было настолько естественно, он не переигрывал. Это один из немногих номеров, где у меня улыбка не сходила с лица на протяжении всего номера. И отдельно хочется сказать, насколько же это было музыкально, с классным чистым коньком сделано, и улыбка-эмоция была.

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