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В ФФККР рассказали, с какими трудностями столкнулась Щербакова накануне «Русского вызова»

В ФФККР рассказали, с какими трудностями столкнулась Щербакова накануне «Русского вызова»
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В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассказали, как олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Анна Щербакова повредила конёк перед турниром шоу-программ «Русский вызов».

«Для Анны Щербаковой выйти после долгого перерыва на соревновательный лёд (а жюри оценивало все представленные номера) было своего рода дебютом. А это всегда небольшое испытание, даже если всё идёт гладко.

Сама Аня не рассказывала, что случилось в «Юбилейном» накануне выступления, когда она случайно повредила лезвие конька, наехав на лежащую на льду деталь от реквизита, из-за чего не смогла откатать свой номер на генеральном прогоне в день турнира.

Но благодаря профессору Мишину, который взялся «колдовать» над коньком, проблема была решена. Когда на помощь приходит такой профессионал, то невозможное становится возможным», — говорится в заявлении организации.

Напомним, на «Русском вызове» — 2025 Щербакова заняла седьмое место с результатом 26,79. Победителем турнира стал Марк Кондратюк.

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