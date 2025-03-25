Боброва — о Фроловой с мимом на «Русском вызове»: кто основное действующее лицо в номере?

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление фигуристки Анны Фроловой на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

Боброва: Вот это вообще 50 на 50. Я тоже смотрела на человека на ковре больше. Но надо добавить, что Фролова ему не мешала.

Журнаков: С одной стороны, номер получился. Даже несмотря на падение, хотя я так расстроился.

Боброва: Но она не терялась в этом номере. Прекрасно вместе с ним взаимодействовала и отыгрывала натурально. Я ей верила.

Журанков: Поэтому я в начале, пока шёл номер, поставил 10 — за оригинальность и 10 — за исполнение. А в конце я зачеркнул эту десятку и написал: «А чья эта десятка?» То есть десятку нужно делить на двоих, а это пять каждому. Здесь рискованно — взять такого актёра, мима и понимать, что ты ему так проигрываешь сильно… Вот для меня это спорный момент — надо ли было это ставить.