Боброва — о Гуменнике-трансформере на «Русском вызове»: было ли это в тему?

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили номер двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника.

Боброва: Было ли это в тему? Для меня нет. Было ли это круто? Для меня да. Я очень порадовалась, что Петя это может делать. Там было и катание, и интересные элементы. Спасибо большое, что костюм был классный, не из бумаги.

Журанков: Начало — супер. Как он делал эти движения и костюм их как будто дорабатывал, продолжал.

Боброва: Сам номер очень-очень классный. Но это показательный номер. Настроение не поднял, я не улыбалась. Но Пете браво за катание, за движение телом.