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Боброва — о беременности Трусовой: для меня ожидаемо, у меня глаз намётан

Боброва — о беременности Трусовой: для меня ожидаемо, у меня глаз намётан
Александра Игнатова (Трусова).
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Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили номер серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой и вице-чемпиона России — 2021 Макара Игнатова на турнире «Русский вызов». Фигуристы объявили о беременности Александры.

Журанкова: Объявление о беременности?

Боброва: Да. Мне казалось, что все уже это знают. Хотя я не залезаю на форумы, инсайдерскую информацию не ищу, но я это знаю. Возможно, так как я всё-таки мама двоих детей, у меня глаз уже намётан. Когда я смотрела тренировку на Кубке Первого канала, я по одежде и по тому, как она выглядит, уже знала. И когда они вышли, я 100% знала, чем закончится номер. Это мило, да, наверное…

Журанков: Но это не номер. Это просто было объявление…

Боброва: Это просто объявление о беременности, да. С чем мы очень поздравляем Александру и Макара. Здоровья, счастья, пусть беременность протекает так же активно, как сейчас, ведь она до сих пор катается, это супер. Но всё равно пусть Макар её бережёт, это очень важно, очень классный, интимный, очень трогательный жизненный момент, когда женщина в положении, там скоро гнездование начнётся. Я всё это проходила, и это действительно очень важно.

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