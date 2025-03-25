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Боброва и Журанков — о номере Щербаковой: звёзды могут себе позволять что угодно?!

Боброва и Журанков — о номере Щербаковой: звёзды могут себе позволять что угодно?!
Анна Щербакова.
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Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

Журанков: Щербакова — ещё один спорный номер.

Боброва: Она прекрасна, восхитительна. Это было замечательно, очень трогательно и проникновенно. И Бурунов расплакался в конце. Я его практически в этом поддержала. Но с самого начала до самого конца у меня был вопрос: «А где этот праздник? Где это настроение? Где улыбка? Почему мне в конце плакать хочется от печали и от тоски? Что она, видимо, скучает по нему, что он ушёл».

Журанков: Восхитительная Анечка, прекрасная. Хорошее танго с пиджаком. Но грусть грустная.

Боброва: Да, и у меня вопрос. Понятное дело, что Аню Щербакову непозволительно было снимать с Первого канала, с «Русского вызова». Но как-то же, наверное, нужно было её направить в этом плане. И ещё такие оценки…

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