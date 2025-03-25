«Спасибо, что не опустились до «Шальной императрицы». Боброва — о номере Туктамышевой

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили номер чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

Боброва: Когда «Русский вызов» только обозначил тему, я влюбилась в комментарий под одним из этих постов: если эта тема придумана не для того, чтобы Лиза Туктамышева скатала «Шальную императрицу» Аллегровой, то для чего это всё? И я прям улыбнулась, потому что да, возможно, это было бы в лоб. Но я, когда у меня периодически попадает эта песня, прям вижу, как Лиза катает это, а если ещё в совокупности с Авербухом, который знает, как, куда выстроить, чтобы это было не в лоб и не очень заурядно, сделать номер так, чтобы это было классно. Хотя используется песня, от которой всех тошнит…

Я, если честно, очень ждала этого. Но спасибо, что я не дождалась. Спасибо, что в итоге не опустились до «Императрицы» и сделали этот номер. Я считаю, что это шедевр. То, как Лиза обыграла, и то, что это было не в лоб, но действительно понятно, что она катала, — вот этого мы ждали, новые элементы, связки, что-то такое новое по стилю. В общем, я была в полном восторге.

Журанков: То, насколько это всё понятно, насколько читается, что цвет перчаток может отображать изменение характера, — вот в этом гениальность этой задумки.

Боброва: Когда мы видели её близко, там лицо такое — там так отыгрывалось! Ну это просто актриса, которая конкретно понимала, что это быстрая рука, это медленная и нежная, вот это голубая, вот это золотая, искристая.

Журанков: И какой бы талантливой актрисой ни была бы Лиза, 100% это очень большая работа. Это просто репетиции, репетиции, репетиции.