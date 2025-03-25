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«Лучший балет на льду». Боброва и Журанков оценили победный номер Кондратюка на «РВ»

«Лучший балет на льду». Боброва и Журанков оценили победный номер Кондратюка на «РВ»
Марк Кондратюк.
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Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили победу чемпиона России и Европы Марка Кондратюка на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

Боброва: Я не могла сегодня спать. Он мне снился. Вы знаете, это очень часто происходит из-за каких-то переживаний жизненных или каких-то ярких вспышек, потому что ты в сон это уводишь. И просто Марк ушёл со мной в сон. Я не могла оторвать взгляда. Я подпрыгивала вместе с ним. Это же спектакль был. Это действительно было то, что бы делал дирижёр, если бы попытался быть танцовщиком балетным. В том плане, что это было не идеально настолько, насколько сделал бы Цискаридзе, но это было очень классно на этом уровне.

Я подумала, что, если бы Светлана Захарова сказала, что, ну, там он руку не дотянул, позарился на святое, я бы ей не простила это, потому что он же дирижёр! Даже в этом есть очень глубокая мысль. Отдельное спасибо за аксель с «корабликом».

Журанков: А почему спасибо? Да потому что это ледовая вариация балетных движений, которые очень круто подмечены и переложены на лёд. А какие он перепрыжки делал! Причём всё это было сделано, как в балете, по кругу, рисунок балетного танца! Всё это было. Лучший балет на льду.

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