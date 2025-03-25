В ФФККР отреагировали на информацию о желании Жилиной сменить спортивное гражданство

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении российской фигуристки Вероники Жилиной выступать за Азербайджан.

«Мы не получали официального запроса от азербайджанской федерации с просьбой о переходе Вероники. Вероника — талантливая спортсменка, получившая травму, она стремилась восстановиться в течение прошедшего сезона. Поддерживая спортсменку, ФФККР включила её в перспективный резерв — группу спортсменов, которые получают в том числе ежемесячные доплаты от федерации. Мы сохранили это финансирование, несмотря на то что она не могла выступать из-за травмы, потому что считаем её нашей спортсменкой. Мы желаем ей полного и скорейшего восстановления, нам удивительно её намерение перейти в другую федерацию, потому что мы считаем её перспективной фигуристкой для нашей страны», — приводит слова Когана ТАСС.

Ранее прошла информация, что фигуристка провела предварительные переговоры с представителями азербайджанской федерации, но в самой организации заявили, что такой информации к ним не поступало.

16-летняя Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Из-за травмы она пропустила соревнования в сезоне-2023/2024.