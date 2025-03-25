Журанков: Кондратюк всех перекатал на Кубке Первого канала

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление чемпиона России и Европы Марка Кондратюка на Кубке Первого канала.

Боброва: Я теперь думаю, остаюсь при своём мнении, что, когда он выходит на прыжки на зубцы, они дают большие минусы на международных стартах. Чтобы ставить его…

Журанков: У него не такие красивые прыжки, как у Гуменника или Дикиджи. Но я написал, что на Кубке Первого канала и на «Русском вызове» он вбил в меня кол, что может быть запасным на Олимпиаду.

Боброва: Может, даже не запасным. Но…

Журанков: Принадлежность к ЦСКА… На Кубке Первого канала они все катали короткую. Опять соперничество. Вроде уже не афишируется, но заявка отослана. А в наших умах это всё равно всё бродит, бродит… Состав на олимпийскую квалификацию. И я так смотрю, а Марк Дикиджи-то перекатал. На мой взгляд, Марк вообще там всех перекатал на Кубке Первого канала в короткой. Несмотря на очень чисто сделанную технически короткую Гуменника. Он выиграл.