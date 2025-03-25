Журанков поблагодарил семью Траньковых за пропаганду семейных ценностей

Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказался в адрес олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова за их номер на турнире по шоу-программам.

«Спасибо семье Траньковых. Для нашей страны очень важно то, что они сделали. Можно сколько угодно говорить про семейные ценности, про вот это всё наше духовно-нравственное, морально высокое воспитание и так далее. У нас, к сожалению, наши медиа, в широком смысле этого слова, никак, за малым исключением, но в большей части массмедиа идеи семейных ценностей, многодетной семьи, детей в семье, единства в семье не продвигают.

У нас это всё декларируется, хотя именно это сохранит нас как страну и нас как народ. Но это не продвигается. А вот здесь это прекрасный пример. Люди 15 лет назад встали в пару. Через пять лет поженились, сейчас родили уже третьего ребёнка. Таня прекрасная мама троих детей. Так выглядеть, когда трое детей, столько хлопот. Катание! Низкий поклон всей семье. Это действительно было очень нужно и это правильно для нашей страны», — заявил Журанков.