Журанков: судьи ставили странные оценки, я был в шоке — как можно ставить ниже Туктамышеву

Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказался о судействе на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

«Судьи ставили странные оценки. Я был в шоке, как можно было ставить Туктамышеву ниже. Это для меня был вопрос. Для меня как всё складывалось. Кондратюк первый, бесспорно. Второе место делят Туктамышева и Ветлугин. У Лизы было хорошее настроение после её проката. По букве правил – Кондратюк, Ветлугин… и вопрос по третьему месту. Если судить по этим правилам, на третьем месте Степанова/Букин или Волосожар/Траньков. За детей.

По силе искусства 100% Кондратюк. Дальше Лиза, либо Алиев. Про Алиева я сидел и думал, только он не первый. Это не соответствует правилам, как соответствует у Кондратюка. Появилась неожиданная интрига у этого турнира, справедливость должна восторжествовать. Хотя номер классный», — сказал Журанков.