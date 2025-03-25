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Журанков: судьи ставили странные оценки, я был в шоке — как можно ставить ниже Туктамышеву

Журанков: судьи ставили странные оценки, я был в шоке — как можно ставить ниже Туктамышеву
Елизавета Туктамышева.
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Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказался о судействе на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

«Судьи ставили странные оценки. Я был в шоке, как можно было ставить Туктамышеву ниже. Это для меня был вопрос. Для меня как всё складывалось. Кондратюк первый, бесспорно. Второе место делят Туктамышева и Ветлугин. У Лизы было хорошее настроение после её проката. По букве правил – Кондратюк, Ветлугин… и вопрос по третьему месту. Если судить по этим правилам, на третьем месте Степанова/Букин или Волосожар/Траньков. За детей.

По силе искусства 100% Кондратюк. Дальше Лиза, либо Алиев. Про Алиева я сидел и думал, только он не первый. Это не соответствует правилам, как соответствует у Кондратюка. Появилась неожиданная интрига у этого турнира, справедливость должна восторжествовать. Хотя номер классный», — сказал Журанков.

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