Боброва: хедлайнер чемпионата мира — Амбер Гленн. Сакамото немного выпала из обоймы

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию в Бостоне.

Боброва: Понятно, что хедлайнер турнира Амбер Гленн. В Америке далее Алиса Лью и Изабо Левито, за неё очень рада, у неё классные программы. Нина Петрыкина дома с двумя потрясающими программами, но выдаст ли на чемпионате мира такой же, чтобы бороться… Не факт. Вакаба Хигути в этой шестёрке смотрится послабее. Программы неплохие, но очень нестабильна.

Монэ Тиба очень хороший сезон проводит, далее идёт кореянка Ким Чхэ Ён. Я не скажу, что она мне нравится в этом сезоне. Короткая под «Трон» неплохая, произвольную не помню. Но стоит отметить, что она недавно обыграла Каори Сакамото на Азиаде. Каори тогда немного выпала из обоймы, посмотрим, вернётся ли к чемпионату мира.

Журанков: Все в предвкушении, все прекрасно понимают, что будет дуэль между Сакамото и Гленн. Всё будет зависеть от тройных акселей Гленн. Если триксели будут — её вытянут на первое место. У неё может быть такой прокат, хорошая программа, победно, мощно начала кататься. Смущает результат Каори на Азиаде. Ким Чхэ Ён готовят к победе на ЧМ, уже и материалы пошли, как она безупречна и технически, и артистически.

Мне она тоже не нравится. У большинства корейских фигуристок нет харизмы. Харизма была только у Ким Ю На. Поэтому её до сих пор помнят, она олимпийская чемпионка. К сожалению, у Ким Чхэ Ён тоже нет этой харизмы, которая нужна и которая есть у Сакамото, у Гленн, у Петрыкиной, у Левито, у Алисы Лью. Но у неё нет. Маленькая, миниатюрная, аккуратная. Программа – не вау. Но ISU возглавляет кореец не первый год.